Сили оборони за ніч уразили сім російських суден

За 20 днів уражено 183 одиниці тіньового флоту РФ

Українські дрони у ніч на 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді.

«Операція СБС «МоЛоЧКа»: за ніч впольовано сім суден рф – три танкери та чотири суховантажі у Чорному та Азовському морях», – йдеться у повідомленні.

💥 Оператори СБС вночі уразили сім суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, - Мадяр



Прилетіло також по енерговузлах та підстанціях окупованого Криму.



🔥 У Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському уражені ЗРК Тор-М2, два комплекси РЛС Небо-СВ,… pic.twitter.com/9QVCqpxjHf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За даними Мадяра, протягом 1-20 липня уражено 183 одиниці тіньового флоту РФ.

Нагадаємо, українські дрони 18 липня уразили 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях.

До слова, РФ вперше з 2013 року повністю втратила військову присутність у Середземному морі. Станом на 1 липня в акваторії не залишилося жодного російського бойового корабля.