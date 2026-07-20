Сили оборони за ніч уразили сім російських суден
За 20 днів уражено 183 одиниці тіньового флоту РФ
Українські дрони у ніч на 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді.
«Операція СБС «МоЛоЧКа»: за ніч впольовано сім суден рф – три танкери та чотири суховантажі у Чорному та Азовському морях», – йдеться у повідомленні.
За даними Мадяра, протягом 1-20 липня уражено 183 одиниці тіньового флоту РФ.
Нагадаємо, українські дрони 18 липня уразили 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях.
До слова, РФ вперше з 2013 року повністю втратила військову присутність у Середземному морі. Станом на 1 липня в акваторії не залишилося жодного російського бойового корабля.
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