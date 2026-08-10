Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні

Президент: Вже частина рішень підготовлені

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було розв'язано важливі військові питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», – наголосив президент.

5 фото На весь екран







фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський подякував усім підрозділам, які досягають відчутних результатів у захисті українських позицій та знищенні російських окупантів у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля. Окремо він відзначив підрозділи ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах і повідомив, що під час зустрічі було узгоджено подальші кроки, які мають розширити оперативні можливості українських військ.

«Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій», – зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що значну увагу під час зустрічі приділили питанням протиповітряної оборони та потребам у захисті прифронтових і прикордонних міст та громад, обласних центрів і столиці від російських атак. Він наголосив, що очікує від української дипломатичної команди конкретних результатів у забезпеченні необхідних військових спроможностей.

«Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти. Слава Україні!», – додав Зеленський.

До слова, 7 серпня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Основну увагу під час розмови приділили обороні Костянтинівки, Слов’янська та ситуації на Донеччині загалом.