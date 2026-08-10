Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні
Президент та військові детально обговорили ситуацію на фронті
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Вже частина рішень підготовлені

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було розв'язано важливі військові питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині», – наголосив президент.

5 фото
На весь екран
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський подякував усім підрозділам, які досягають відчутних результатів у захисті українських позицій та знищенні російських окупантів у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля. Окремо він відзначив підрозділи ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах і повідомив, що під час зустрічі було узгоджено подальші кроки, які мають розширити оперативні можливості українських військ.

«Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій», – зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що значну увагу під час зустрічі приділили питанням протиповітряної оборони та потребам у захисті прифронтових і прикордонних міст та громад, обласних центрів і столиці від російських атак. Він наголосив, що очікує від української дипломатичної команди конкретних результатів у забезпеченні необхідних військових спроможностей.

«Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти. Слава Україні!», – додав Зеленський.

До слова, 7 серпня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Основну увагу під час розмови приділили обороні Костянтинівки, Слов’янська та ситуації на Донеччині загалом.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Повітряних сил України
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Сергій Корецький родом з Луцька
Починав охоронцем. Колишній роботодавець майбутнього прем’єра розказав про маловідомі факти з його біографії
14 липня, 10:55
Українські військові пройшли парадом у Парижі у День взяття Бастилії
Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)
14 липня, 12:23
Пускова установка системи ППО Patriot
Ракети для Patriot. Зеленський розповів про важливу домовленість зі США
8 серпня, 14:22
Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
14 липня, 22:25
Туск привітав рішення Зеленського та наголосив, що Польща готова до «дружнього та серйозного діалогу»
Польсько-українська криза. Туск відреагував на ініціативу Зеленського
18 липня, 10:59
Триває 1606-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року
18 липня, 08:15
Сирський наголосив, що служитиме Україні до перемоги
Сирський прокоментував свою відставку
22 липня, 08:16
Президент відреагував на новий санкційний законопроєкт Сенату США
Зеленський назвав головну умову для закінчення війни після рішення Сенату США
7 серпня, 23:22

Політика

Зеленський погодив з Клименком кадрові рішення
Зеленський погодив з Клименком кадрові рішення
МЗС отримає повноваження, які має СБУ: деталі урядового законопроєкту
МЗС отримає повноваження, які має СБУ: деталі урядового законопроєкту
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську
Президент провів розмову з принцом Саудівської Аравії
Президент провів розмову з принцом Саудівської Аравії
Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні
Зеленський анонсував нові призначення у військовому командуванні
СБУ відмовляється ініціювати санкції проти Іванющенка. Керівник НАБУ дав пояснення
СБУ відмовляється ініціювати санкції проти Іванющенка. Керівник НАБУ дав пояснення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua