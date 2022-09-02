Секретар РНБО розповів, за що після вторгнення вибачалася американська дипломатка 

Українці мають таємну зброю, завдяки якій переможуть

Дипломати США не вірили в здатність України дати відсіч країні-агресорці РФ. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Данілов розповів, що в середині лютого, коли посольство США евакуйовувало своїх працівників з України, він зустрівся із тодішньою тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

«Вона на мене дивилася як на людину, з якою спілкується крайній раз», – пригадав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що говорив дипломатам: Україна буде боротися, ми маємо потаємну зброю, яку іноземці не розуміють. Ця зброя всередині кожного вільного громадянина, тож країна-терористка не зможе нас перемогти. Однак дипломати не зважали на ці слова.

«Вони рахували танки до танків, ракети до ракет, мали свою математику. Я пояснював, що окремо є внутрішній дух свободи і боротьба за нашу землю», – сказав секретар РНБО.

Коли ж у травні дипломати США повернулися в Київ, Квін вибачилася за недовіру і сказала: «Ми не вірили».

За словами Данілова, ще однією з причин такого ставлення політиків було те, що вони вважали президента України молодими та недосвідченим.

Нагадаємо, Данілов переконаний, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.

Також секретар РНБО вважає: після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей передусім тамтешнім жителям треба буде якось порозумітися з рештою українців, а не навпаки.