Деокупація територій: Данілов сказав про унікальний шанс для України

Олексій Данілов: Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах»

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов переконаний, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться. Про це очільник РНБО написав у своєму Twitter.

Данілов наголосив, що будь-який територіальний компроміс із Кремлем означатиме «війну, відкладену на майбутнє».

«Щодо питання, у яких межах відновлення кордонів є метою України: тільки повна деокупація до кордонів 1991 року. Будь-який територіальний компроміс із Кремлем – це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах», – наголосив секретар РНБО.

Зазначимо, раніше телеканал CNN Türk повідомив з посиланням на власні джерела, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За словами співрозмовників телеканалу, якщо раніше Росія заявляла, що до переговорів на найвищому рівні делегації Москви та Києва спочатку мають скласти дорожню карту Україною, то тепер вона допустила обговорення цієї дорожньої карти безпосередньо на зустрічі президентів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії треба надати потужну військову відповідь, і тільки після цього вона буде здатна іти на переговори. Разом з тим, президент України наголосив, що не бажає переговорів із країною-агресором перш за все українське суспільство.

За словами глави держави, українці переконані у тому, що Збройні сили можуть звільнити усю територію України від окупантів.

Міністр юстиції Денис Малюська раніше заявив, що між Україною та Росією зараз не ведуться переговори щодо припинення війни, оскільки єдина позиція росіян в тому, що вони хочуть підписати з нами документ, який дуже схожий на капітуляцію з нашого боку.