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Як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації: відповідь РНБО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації: відповідь РНБО
Данілов вважає, якщо когось не влаштовують закони України, вони можуть переїхати 
фото з відкритих джерел

«Ми нікого не тримаємо»  

Після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей передусім тамтешнім жителям треба буде якось порозумітися з рештою українців, а не навпаки. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів під час телемарафону.

«Це не нам з ними, це їм з нами (треба порозумітися – ред.). Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди-завгодно. Або – в Якутію, або – Воркута. Де їх там ще чекають?», – заявив Данілов. 

«Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли: не ми – до них, а вони – до нас. Це фундаментальна річ», – додав секретар РНБО. 

Як відомо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов переконаний, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться. 

Також для України зараз на порядку денному стоїть демілітаризація та подальша деокупація Криму. Він також запропонував кримським колаборантам спосіб пом'якшити собі майбутнє покарання за співпрацю з окупантами. 

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Теги: РНБО Донбас окупанти війна

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