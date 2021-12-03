Ексрозвідник розповів подробиці захоплення терориста Цемаха

Спецоперація була майже нездійсненною

«Начальника протиповітряної оборони» окупованого міста Сніжного Володимира Цемаха 200 км перевозили окупованою територією, проїжджаючи блокпости бойовиків. Про це в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив один з учасників операції із захоплення бойовика, полковник запасу Роман Червинський.

Ексрозвідник повідомив, що операцію із захоплення терориста було здійснено зухвало але професійно: розвідники під надійною легендою поселилися у під'їзд будинку, де проживав Цемах. Отримавши нагоду, розвідники викрали його та за допомогою медикаментів ввели бойовика у стан, що нагадував важку хворобу.

Після цього розвідники 200 кілометрів везли Цемаха окупованою територією від Сніжного до Донецька, повідомляючи на блокпостах бойовиків, що доплавляють важкохворого родича до лікарні. Діставшись Донецька, Цемаха переправили через лінію зіткнення стежкою, що використовували місцеві мешканці для переходу на підконтрольну територію і назад.

«В результаті цього Цемах був доставлений і постав перед слідством України», – розповів ексрозвідник.

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