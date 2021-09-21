Сестра Сенцова обматюкала Україну і зібралася в Росію

У травні 2019 року Наталя Каплан отримала українське громадянство

Двоюрідна сестра режисера і експолітв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан, яка в 2019 році отримала українське громадянство, «послала» Україну і заявила, що їде додому в Москву. Про це Каплан написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Каплан назвала Україну, «здається, найгіршою країною для еміграції».

«Нах*й України. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому», – написала вона.

У коментарях Каплан запевнила, що її аккаунт у соцмережі ніхто не ламав.

«Мене не зламали. Але я тут буквально вмираю. Я не можу тут жити. І нехай це буде для українців доказом, що ні брати», – заявила вона.

На запитання, чи говорила про це вона брату Сенцову, Каплан послала і його «нах*й».

У коментарях Каплан попросила «не приплітати» до неї Сенцова.

«Для тих, хто приплітає сюди Сенцова і мене як його сестру. Ми всього лише двоюрідні родичі. Йому потрібна була допомога, я допомогла, на цьому все. Він мені нічого не винен, я поки у нього зайняла, але я віддам. Якби на його місці був хтось інший із знайомих, я б теж впряглася. На цьому крапка. Просто відписуйтеся, мені реально пох*й на негативні коменти», – зазначила родичка Сенцова.

Зазначимо, що більшість користувачів соцмережі розкритикували слова Каплан про Україну та зазначили, що жінку в країні ніхто не тримає.

«Хто вас тут тримає??? Валіза, вокзал, а далі самі знаєте», «я не засуджую, що не зайшло. А за форму вислову треба відповідати», «засуджують не за те, що Україна «нє зашла», а за те, як негідно, образливо і принизливо для нас це висловлено», – пишуть українці у коментарях під постом Каплан.

Нагадаємо, що після 2014 року Каплан стала вигнанцем в Росії, звідки через два роки втекла до України.

У травні 2019 року вона отримала українське громадянство.

До слова, перед прем'єрою фільму українського режисера Олега Сенцова на Венеціанському кінофестивалі відбулася акція на підтримку українських політв'язнів Кремля.