Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

Парламентарі закликали прискорення темпи виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне для боротьби з Росією

Євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні

Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликає держави ЄС підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах «до перемоги». За проголосували 451 депутат, проти – 46 і 49 утрималися. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.

Депутати наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути «встановлених обмежень» на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

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Для цього парламентарі закликали до більших інвестицій у європейський оборонпром і прискорення темпів виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне і поповнювати свої запаси. Вони називають, зокрема, далекобійні ракети Taurus, Storm Shadow/Scalp, артилерію і боєприпаси до неї, безпілотники і засоби боротьби з ворожими безпілотниками.

Країни ЄС і НАТО закликають надавати на військову підтримку України не менше 0,25% їхнього ВВП щорічно.

Також депутати наголошують, що постачання зброї від європейських виробників на потреби України має бути пріоритетнішим за контракти з третіми країнами.

На додачу, вони закликають Палату представників США нарешті ухвалити проєкт з військовою допомогою для України.

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Також резолюція закликає створити надійний правовий механізм для використання заморожених у ЄС російських активів на відбудову України та постраждалим внаслідок війни.

«Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України», – йдеться у комюніке, де цитують зміст документа.

Депутати закликали ЄС зберігати діючі санкції проти Росії та Білорусі і розширювати їх, зокрема, заборонити імпорт російського урану і продукції металургії, припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією і накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.

Також вони засудили країни і компанії та окремих осіб, які допомагають Росії обходити санкції, та наголосили, що у ЄС за це повинна бути кримінальна відповідальність.

Зазначимо, резолюція є декларативним, а не юридично зобов’язуючим документом.

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Нагадаємо, Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.

До слова, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.