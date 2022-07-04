Зеленський назвав головне завдання держави

Головне завдання держави – забезпечити українських воїнів найсучаснішою зброєю, зазначив президент

Про це заявив президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю.

Гарант держави сказав, що кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї для захисту нашої країни підкресливши, що це є головне завдання держави.

«Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

До слова, президент також заявив, що Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів.