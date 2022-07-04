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    Політика

    Зеленський назвав головне завдання держави

    Президент кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї - Зеленський назвав головне завдання держави
    Президент кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї
    фото: Офіс президента

    Головне завдання держави – забезпечити українських воїнів найсучаснішою зброєю, зазначив президент

    Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

    Гарант держави сказав, що кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї для захисту нашої країни підкресливши, що це є головне завдання держави.

    «Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання», – сказав президент.

    Зеленський підкреслив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

    До слова, президент також заявив, що Збройні сили України повернуться у Лисичанськ завдяки тактиці та збільшенню постачання сучасної зброї, щоб звільнити місто від російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав головне завдання держави