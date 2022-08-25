Шольц на танку: канцлер Німеччини відвідав українських бійців (фото, відео)

Шольц також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним

Сьогодні, 25 серпня, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Про це повідомляє Bild.

Шольц пообіцяв подальшу військову підтримку Україні та сфотографувався поряд з Gepard.

Канцлер Німеччини побував на військовому полігоні Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові. «Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет», – сказав Шольц.

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Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння – він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК «IRIS-Т», який здатний «здійснювати оборону повітряного простору цілого міста».

Нагадаємо, Шольц анонсував поставки Києву озброєння на понад 500 млн євро.Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.