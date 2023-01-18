У Путіна є союзники в ЄС, які приховують свої зв’язки з ним – прем’єр Іспанії

Путін намагається зруйнувати ЄС зсередини

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності довгострокової єдності Європейського Союзу в підтримці України. Про це він заявив 17 січня в інтерв’ю телекомпанії CNN під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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«Вони (українці – ред.) мають відчути солідарність, співпереживання та прихильність усього Європейського Союзу. Ми будемо з українцями стільки, скільки буде потрібно», – сказав прем’єр Іспанії.

На запитання, чи вважає він Путіна ослабленим, Санчес відповів, що у нього таке враження, що очільник Кремля насправді є ослабленим.

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Раніше Санчес сказав делегатам форуму, що вкрай важливо, щоб ЄС «боровся з гнилим насінням, яке Путін посіяв у наших власних країнах», повідомляє Радіо Свобода.

Іспанський лідер вважає, що у російського президента є союзники в Європі, які приховують свої симпатії та зв’язки з Путіним. На думку Санчеса, Путіну потрібно завадити зруйнувати ЄС зсередини.

Іспанія є однією з країн, які надають допомогу Збройним силам України. Зокрема, 13 січня до Іспанії прибули 225 українців, які проходять у цій країні військові навчання.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. Обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів.

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Водночас уряд Угорщини має намір виключити із списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.