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Сі Цзіньпін поїхав до Путіна. Україна відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сі Цзіньпін поїхав до Путіна. Україна відреагувала
фото з відкритих джерел

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну

Україна уважно стежить за візитом президента Китаю Сі Цзіньпіна до Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб вона припинила агресивну війну проти України», – йдеться в повідомленні.

Також Ніколенко нагадав слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеба під час телефонної розмови з його китайським колегою минулого тижня. Кулеба зазначив, що відновлення територіальної цілісності України має бути стрижнем усіх дипломатичних зусиль.

«Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм для відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генасамблеї ООН з цього питання», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпінь вже прибув до Москви. Літак із делегацією Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту «Внуково-2», за його польотом на сервісі Flightradar стежили понад 100 тис. осіб. Проте цікаво, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

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Теги: путін Китай росія Сі Цзіньпін

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