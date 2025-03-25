Росія заплатить за агресію проти України? Зеленський створив нову делегацію

Головою делегації призначена заступниця керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджується склад української делегації для участі в переговорах щодо підготовки проєкту Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №177/2025, опублікований на сайті президента.

Як йдеться в указі, метою створення делегації та її подальшої участі в переговорах є «продовження роботи із визначення міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України».

Очільницею делегації призначена заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. Також до складу делегації увійшли:

Олександр Карасевич – державний секретар Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації;

Тамара Довгополюк – начальник Управління відшкодування збитків, завданих збройною агресією, Департаменту міжнародного права та представництва Міністерства юстиції України;

Оксана Золотарьова – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;

Антон Кориневич – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України

Катерина Шевченко – заступник директора Департаменту – начальник Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права та представництва Міністерства юстиції України;

Микола Юрлов – заступник директора Департаменту міжнародного права та представництва Міністерства юстиції України.

Главі делегації, за погодженням із Міністерством закордонних справ України, дозволено вносити зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи працівників державних органів, установ, організацій, наукових радників та експертів.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України в переговорах щодо підготовки проєкту Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Гаазі відкрився міжнародний Реєстр збитків, завданих через розв’язану Росією війну в Україні. Українці, які постраждали через російську агресію, можуть подавати заяви на відшкодування.

Зокрема, у липні 2024-го у Реєстрі стала доступною подати заяву через знищену або пошкоджену війною оселю. У січні 2025 року була додана ще одна важлива категорія заявників – ті, хто втратив близького члена сім’ї.

З 12 березня з’явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у разі зникнення близької людини безвісті. А з 19 березня – заяву стало можна подати за шістьма новими категоріями (йдеться, у тому числі, про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення та примусову працю).