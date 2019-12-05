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    Політика

    «Сидів поряд»: нардеп Скорик заперечує, що «кнопкодавив» у Верховній Раді

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    Активісти звинуватили Миколу Скорика у&nbsp;&laquo;кнопкодавстві&raquo; - «Сидів поряд»: нардеп Скорик заперечує, що «кнопкодавив» у Верховній Раді
    Активісти звинуватили Миколу Скорика у «кнопкодавстві»

    Скорик заявив, що після звинувачень в «кнопкодавстві», його запрошували на засідання регламентного комітету Верховної Ради

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Микола Скорик, якого активісти звинуватили в «кнопкодавстві», заявив, що голосував за себе.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Я не «кнопкодавив». Ні…Я бачив це відео з собою. Звичайно бачив. Я дивлюсь відео з собою. Я не «кнопкодавив». Я сидів поряд зі своїм робочим місцем і проголосував лівою рукою (за себе — ред.)», — сказав він.

    Скорик заявив, що після звинувачень в «кнопкодавстві», його запрошували на засідання регламентного комітету Верховної Ради для пояснень, але, він не прийшов через свій День народження. При цьому пояснення надав у письмовій формі.

    «Я надав відповідні пояснення стосовно цієї ситуації і стосовно того, що я не кнопкодавив», — сказав він.

    Однак, депутат не зміг відповісти, чи є всередині фракції ОПЗЖ якесь покарання за кнопкодавство.

    Раніше на «кнопкодавстві» попався нардеп Василь Німченко, який пропонував саджати за це до тюрми.

    Для Німченка це вже не перше «кнопкодавство»: нардеп щонайменше один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

    Верховна Рада депутат політика активісти скандал Опозиційна платформа — За життя
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