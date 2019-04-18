В суді не сумніваються, що це Жванія подав позов про заборону виїзду Порошенка за кордон



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Наразі заява зареєстрована і передана судді, процесуальне рішення буде приймати сам суддя

Екс-нардеп Давид Жванія має особисто звернутися до столичного суду, якщо це не він подавав позов про заборону виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та ряду інших чиновників протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів. Про це заявив сьогодні Богдан Санін, суддя-спікер окружного адміністративного суду Києва, в який поступила ця позовна заява.

Екс-нардеп Давид Жванія стверджує, що не подавав відповідного позову до суду, однак наразі він спростував дану інформацію тільки у ЗМІ.

«Якщо особа, від імені якої нібито звернулися, цього не робила, вона наділена правом звернутися до суду і відкликати відповідну позивну заяву. Однак такої заяви до нас не надходило. Сумнівів у тому, що безпосередньо Давид Жванія не підписував і не звертався в суд на даний час не існує», - стверджує Богдан Санін.

За словами Саніна, суд діє виключно в рамках процесуального кодексу і реагувати на повідомлення в ЗМІ юридично не може. Особа, яка хоче відкликати відповідне звернення має діяти в рамках Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Давида Жванії до Національної поліції, Служби безпеки та адміністрації Державної прикордонної служби (усього 180 осіб) щодо заборони виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку, голові Верховної Ради Андрію Парубію та іншим високопосадовцям, зокрема, і суддям Верховного суду та Апеляційного суду, протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.