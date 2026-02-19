Головна Країна Політика
Скарби в гаражі бабусі на 26 млн грн: ДБР розслідує декларацію очільника Держекоінспекції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Субботенко намагався визнати право власності на кошти в порядку спадкування через суд
Розпочато розслідування недостовірного декларування тимчасового очільника Держекоінспекції

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо тимчасового виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенка. Причиною став обґрунтований висновок НАЗК про недостовірне декларування активів на суму понад 26 млн грн. Посадовець пояснив походження сотень тисяч доларів знахідкою у старому гаражі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Кримінальне провадження за ст. 366-2 КК України було зареєстроване 3 лютого 2026 року, а деталі справи стали публічними у четвер, 19 лютого.

Олександр Субботенко під час повної перевірки його декларації за 2024 рік надав «оригінальне» пояснення походження готівкових коштів. За його словами, понад 653 тис. доларів він знайшов у металевому гаражі харківського кооперативу «Прогрес».

Гараж належав його бабусі, О. М. Берберян, яка пішла з життя у грудні 2020 року.

Посадовець успадкував об'єкт у 2021 році, де нібито й виявив приховану готівку. Цікаво, що аналогічну версію він уже намагався надати під час перевірки за 2022 рік.

У матеріалах перевірки НАЗК виявило суттєві розбіжності в цифрах, які надавав сам посадовець.

Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час повної перевірки декларації за 2024 рік повідомив, що понад 653 тис. доларів готівкою він нібито знайшов у гаражі, який успадкував від бабусі.

За словами посадовця, кошти були виявлені у гаражі кооперативу «Прогрес» у Харкові після смерті його бабусі Берберян О.М. у грудні 2020 року. Гараж він успадкував у 2021-му.

При цьому в самій декларації за 2024 рік зазначено 623 тис. доларів готівки, тоді як у поясненнях НАЗК Субботенко оперує сумою 653 тис. доларів. Різниця у 30 тис. доларів у матеріалах перевірки не пояснюється.

Подібну версію щодо походження коштів посадовець вже надавав під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік.

Субботенко стверджує, що його бабуся разом із дідусем мали можливість заробити значні кошти, зокрема під час поїздок територією колишнього СРСР та через ділові контакти за кордоном. Також він послався на «сімейне правило» зберігати заощадження у доларах США.

Втім НАЗК у звіті зазначає, що бабуся чиновника (народжена у 1948 році) працювала на посадах технічного та облікового характеру в державних установах Харкова і була звільнена ще у 1984 році. Підприємницької діяльності вона не здійснювала, юридичних осіб не засновувала та бенефіціаром компаній не була. Даних, які б підтверджували можливість накопичення сотень тисяч доларів, перевірка не встановила.

Теги: екологія НАЗК гараж

