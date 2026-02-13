Головна Світ Політика
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
фото: The White house/Facebook

Екологічні організації оголосили про намір оскаржити скасування норми в судах

Адміністрація Дональда Трампа провела радикальну реформу екологічного законодавства, анулювавши ключовий документ 2009 року, який визнавав парникові гази загрозою для здоров'я людей. Це рішення фактично позбавляє Агентство з охорони довкілля (EPA) юридичних інструментів для контролю за викидами вуглекислого газу та метану, що раніше дозволяло обмежувати роботу заводів, електростанцій та автовиробників. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Президент Трамп назвав цей крок історичним актом дерегуляції, який звільнить американську промисловість від неефективних витрат та знизить ціни для споживачів.

Очільник EPA Лі Зелдін підтримав ініціативу, заявивши, що скасована норма була прикладом надмірного державного втручання в бізнес. Водночас рішення викликало хвилю обурення серед екологів та політичних опонентів. Колишній президент Барака Обама різко розкритикував дії Білого дому, зазначивши, що такий крок робить американців менш захищеними перед кліматичними змінами заради збільшення прибутків нафтогазової галузі.

Поки вугільна промисловість готується до відновлення роботи старих станцій, юридичні експерти прогнозують тривалу судову боротьбу. Екологічні організації, зокрема Earthjustice, вже оголосили про намір оскаржити скасування норми в судах, наполягаючи на тому, що держава зобов’язана захищати громадян від забруднення повітря згідно з чинним законодавством.

Як відомо, Трамп вимагає від Конгресу ухвалення нового закону «Про порятунок Америки». Йдеться про посилення чесності виборчого процесу. 

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, президент США для участі у голосуванні хоче встановити обов'язкову ідентифікацію особи. І вона переконана, що такі заходи підтримує значна частина населення США.

Теги: Дональд Трамп Барак Обама США екологія

