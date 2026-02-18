Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі

Бабуся чиновника працювала на посадах технічного та облікового характеру в державних установах

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час повної перевірки декларації за 2024 рік повідомив, що понад 653 тис. доларів готівкою він нібито знайшов у гаражі, який успадкував від бабусі. Про це йдеться у звіті перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), з яким ознайомилися журналісти, пише «Главком».

За словами посадовця, кошти були виявлені у гаражі кооперативу «Прогрес» у Харкові після смерті його бабусі Берберян О.М. у грудні 2020 року. Гараж він успадкував у 2021-му.

При цьому в самій декларації за 2024 рік зазначено 623 тис. доларів готівки, тоді як у поясненнях НАЗК Субботенко оперує сумою 653 тис. доларів. Різниця у 30 тис. доларів у матеріалах перевірки не пояснюється.

Подібну версію щодо походження коштів посадовець вже надавав під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік.

Походження коштів і позиція НАЗК

Субботенко стверджує, що його бабуся разом із дідусем мали можливість заробити значні кошти, зокрема під час поїздок територією колишнього СРСР та через ділові контакти за кордоном. Також він послався на «сімейне правило» зберігати заощадження у доларах США.

Втім НАЗК у звіті зазначає, що бабуся чиновника (народжена у 1948 році) працювала на посадах технічного та облікового характеру в державних установах Харкова і була звільнена ще у 1984 році. Підприємницької діяльності вона не здійснювала, юридичних осіб не засновувала та бенефіціаром компаній не була. Даних, які б підтверджували можливість накопичення сотень тисяч доларів, перевірка не встановила.

Крім того, агентство звертає увагу, що до 1991 року обіг іноземної валюти серед громадян СРСР був заборонений законодавством, а валютні операції передбачали кримінальну відповідальність.

Судове рішення

Субботенко намагався визнати право власності на кошти в порядку спадкування через суд. Однак рішенням Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року у задоволенні позову відмовлено. Суд зазначив, що кошти можуть вважатися скарбом, а доказів їх існування та належності бабусі позивач не надав.

У заповіті від 3 березня 1992 року, посвідченому державним нотаріусом, згадок про грошові кошти немає. Посадовець також зазначав, що частина грошей отримана від продажу квартири, однак ця сума становила близько 11 тис. доларів.

Після програшу справи в суді першої інстанції Субботенко не оскаржив рішення та не звертався до компетентних органів для встановлення факту скарбу відповідно до вимог цивільного законодавства.

Окрім питання готівки, НАЗК встановило розбіжності у відомостях щодо нерухомості – квартир у Харкові та Києві, гаража площею 32,1 кв. м у Харкові та машиномісць у столиці.

За підсумками перевірки агентство дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Загальна сума невідповідностей, за оцінкою НАЗК, становить 26,7 млн грн.

Матеріали перевірки стали підставою для подальшої правової оцінки відповідними органами.