На узбережжі Одещини зафіксовано масштабний екоцид: деталі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Забруднення вже охопило десятки гектарів заповідної території
фото: Іван Русєв

Олійна пляма в Чорному морі вже місяць нищить флору та фауну

Ситуація на узбережжі Одещини набуває ознак масштабного екоциду. У Національному природному парку «Тузлівські лимани» зафіксували чергову хвилю викидів дрейфуючої олії та масову загибель морських мешканців. Забруднення триває вже майже місяць, а кількість загиблих птахів у північно-західній частині Чорного моря вже перевищила 5 тис. особин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на еколога та співробітник нацпарку Івана Русєва.

Шторми продовжують виносити на піщаний пересип нацпарку забруднену олією воду. Процес має циклічний характер, зокрема нові порції олії викидаються хвилями, після чого штормовий пісок частково засипає їх, створюючи небезпечний «листковий пиріг» із забруднюючих речовин.

На узбережжі Одещини зафіксовано масштабний екоцид: деталі фото 1
фото: Іван Русєв

Екологи зазначають, що забруднення вже охопило десятки гектарів заповідної території. Окрім птахів, море виносить мертвих морських безхребетних, зокрема крабів.

Найбільше від олійної плівки страждають пернаті. Олія склеює пір’я та позбавляє птахів терморегуляції та здатності триматися на воді. Лише в межах нацпарку щодня знаходять десятки й сотні нових тушок.

У Північно-Західній частині Чорного моря кількість загиблих птахів уже подолала позначку у 5 тис. особин.

Екологи пов'язують це екологічне лихо з бойовими діями в акваторії моря. Ймовірною причиною називають пошкодження цистерн з олією на одному з суден або терміналів. Наслідки інциденту виявилися значно тривалішими, ніж прогнозувалося на початку лютого.

Нагадаємо, найбільш імовірною причиною масового викиду морських коників на узбережжя Одеси 27 січня є потужний шторм.  Екологи стверджують, що за результатами аналізу води, наданого науковцями Інституту морської біології НАН України, ймовірність токсичного забруднення водного середовища як причини загибелі морських коників оцінюється як вкрай низька. Найбільш імовірною причиною масового викиду загиблих особин фахівці називають потужний шторм південно-східного напрямку, що передував події.

Теги: Чорне море екологія Одещина

