Масова загибель морських коників в Одесі: екологи назвали причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Наприкінці січня було зафіксовано масовий викид морських коників на берег
фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу

Результати лабораторних досліджень морської води не виявили хімічного забруднення

Найбільш імовірною причиною масового викиду морських коників на узбережжя Одеси 27 січня є потужний шторм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держекоінспекцію південно-західного округу.

Екологи стверджують, що за результатами аналізу води, наданого науковцями Інституту морської біології НАН України, ймовірність токсичного забруднення водного середовища як причини загибелі морських коників оцінюється як вкрай низька. Найбільш імовірною причиною масового викиду загиблих особин фахівці називають потужний шторм південно-східного напрямку, що передував події.

«У поєднанні з низькою температурою води, обмеженою рухливістю морських коників, відсутністю природних укриттів у зимовий період та підвищеною чисельністю популяції це призвело до їх відриву від субстрату, винесення на берег і подальшої загибелі», – йдеться в повідомленні.

Аналіз показав, що у пробах не було сірководню, а показники води перебувають у межах норми, зокрема вміст:

  • завислих речовин;
  • заліза загального;
  • азоту амонійного;
  • нітратів;
  • фосфатів;
  • розчиненого кисню;
  • біохімічного споживання кисню;
  • рівня pH;
  • солоності.

Інспекція продовжує моніторинг стану морського середовища та взаємодіє з науковими установами для забезпечення об’єктивної оцінки екологічних процесів і подій.

До слова, екологічна катастрофа, спричинена ударами РФ по портовій інфраструктурі, набуває загрозливих масштабів. На узбережжі Одеси зафіксовано масову загибель чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). Це явище екологи називають прямим доказом екоциду, який нищить унікальну екосистему регіону, а в окремих ділянках у районі 9–11 станцій Великого Фонтану концентрація загиблих особин сягає 35 одиниць на квадратний метр.

