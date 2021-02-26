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    «Слуги народу» зберуться на засідання фракції: що обговорять

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    «Слуги народу» зберуться на засідання фракції: що обговорять

    Народні депутати планують заслухати доповідь про пріоритетні законопроекти на 2021 рік

    У понеділок, 1 березня, партія «Слуга народу» збереться на засідання фракції.

    Про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

    Зокрема, народні депутати планують заслухати доповідь про пріоритетні законопроекти на 2021 рік, а також обговорити важливі законодавчі ініціативи пленарного тижня 2-5 березня.

    Зокрема, фракція розгляне такі ініціативи:

    • № 3553 про реформування військкоматів і вдосконалення порядку військового обліку призовників;
    • № 4626 про Службу військового капеланства;
    • № 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
    • № 4351, який виправить існуючі технічні помилки в законі про гральний бізнес і дозволить утворити комісію з регулювання азартних ігор та запустити процес видачі ліцензій.
    • № 2713-д про оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

    Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

    Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

    Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

    Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

    Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

    Зазначимо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині розширення повноважень президента України.
    Теги: бізнес закон гральний бізнес партія Слуга народу азартні ігри фракція
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