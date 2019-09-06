«Слуга народу» планує ухвалювати близько 10 законопроєктів за пленарний день



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У фракції напрацьовано близько 500 законопроєктів, які депутати планують проголосувати якомога швидше

Парламентська фракція партії «Слуга народу» має намір ухвалювати не менше 7-10 законопроєктів за пленарний день.

Про це поінформував журналістів лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє «Уніан».

«Ми ж дали таку собі рамочку турборежиму роботи Верховної Ради, що означає прийняття не менш 7-10 законопроєктів за пленарний день. І в зв'язку з цим дуже багато роботи в комітетах, тому що всі законопроекти мають проходити комітети, достатньо обговорюватися...» - заявив Арахамія.

За словами політика, у його фракції напрацьовано близько 500 законопроєктів, які депутати планують проголосувати якомога швидше.

Наступного тижня пропонується розглянути законопроєкт про концесії, зазначив Арахамія. Крім того, на засіданні, в рамках обговорення бюджету на 2020 рік, було порушено питання про зміну механізму нарахування субвенцій для областей і регіонів. У «Слузі народу» вважають практику виділення коштів депутатам на округи способом їхнього підкупу для «потрібного голосування».

«Є попередня ідея взагалі скасувати цей так званий корупційно-політичний «податок» і зробити прозорі критерії, як області і регіони можуть отримати субвенції, щоб об'єктивно, а не в залежності від того, у кого кращі відносини, або хто голосніше кричить, той і отримає більше коштів з бюджету», - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, у четвер відбулося засідання фракції «Слуга народу», в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, члени Кабінету міністрів, а також генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

На засіданні обговорювалися організаційні питання парламентської діяльності, необхідність підготовки проекту бюджету до 15 вересня, а також 37 президентських законопроєктів, які нещодавно були зареєстровані у Верховній Раді.