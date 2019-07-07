«Слуга народу» влаштувала велику чистку. Зі списку викинули сім кандидатів



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Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз

Партія «Слуга народу» на третьому етапі свого передвиборчого з'їзду ухвалила рішення про виключення семи кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку. Про це керівник прес-офісу політичної сили Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці.

Таким чином, партію залишать:

• Баланюк Юрій Вікторович (№ 164) – за власним бажанням;

• Боярчук Роман Михайлович (№ 71);

• Вітікач Віталій Вікторович (№ 177);

• Кавун Ольга Олександрівна (№ 78);

• Коробкова Олена Анатоліївна (№ 31) – за власним бажанням;

• Соколов Михайло Юрійович (№ 99);

• Рагімова Анастасія Борисівна (№ 170).

Підставами для виключення зі списку, за словами Кравчук, стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація.

8 липня юристи партії звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів.

Нагадаємо, українські журналісти та блогери виявили, що вже екскандидат від «Слуги народу» Соколов – громадянин Росії. У свою чергу голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що політсила перевіряє цю інформацію, і якщо вона підтвердиться, кандидата виключать зі списку.

Також повідомлялося, що кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.