«Слуга народу» взяв у помічники репера, який виступає у Росії

Відомий дует за участю Толоконнікова та його дружини часто відвідує РФ із концертами

Юрій Толоконніков та Альона Омаргалієва після початку російської агресії проти України неодноразово відвідували РФ з гастролями

Учасник дуету TamerlanAlena Юрій Толоконніков є помічником чинного депутата Верховної Ради від монобільшості Андрія Стріхарського. Про це сам співак та продюсер розповів в ефірі програми Каті Осадчої «Світське життя».

«Мені дуже імпонує політика, я помічник народного депутата зараз, допомагаємо чим можемо. Це чинна політична сила, монобільшість, Андрій Петрович Стріхарський – наш близький товариш, ми дуже добре спілкуємося сім'ями. Я взагалі-то на громадських засадах, безкоштовно», – зазначив Толоконніков.

Відомо, що дружина репера Альона Омаргалієва є дочкою колишнього заступника голови Черкаської ОДА і колишнього депутата облради Костянтина Омаргалієва, а також, що родина товаришує з чинним головою обладміністрації Олександром Скічком.

Артисти Юрій Толоконніков та Альона Омаргалієва вже після початку російської агресії проти України неодноразово відвідували РФ з гастролями.

Судячи з анкети артистів на російському ресурсі із організації концертів музичних виконаців «proconcert.ru», виступ українського реп-дуету у Росії можна замовити досі.

Також про дует TamerlanAlena відомо, що вони товаришують із російським репером Бастою (Василь Вакуленко), якому раніше СБУ забороняла в’їзд до України, але надалі вирішила не продовжувати заборону.

Слід зазначити, що Андрій Стріхарський, в якого Толоконніков є помічником – український підприємець та політик. Був головою наглядової ради девелоперської компанії «Status Group» до липня 2019 року, а тоді розпочав політичну кар’єру.

Раніше повідомлялося, що СБУ нагадала про заборону російському реперу Гуфу вʼїжджати в Україну до 2021 року.

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