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Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії
Президент підписав укази про призначення послів
фото: Офіс президента

Укази оприлюднено на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Австралії Василя Мирошниченка послом за сумісництвом у Республіці Фіджі, а посла України в Республіці Мозамбік Ростислава Троненка – послом за сумісництвом у Республіці Маврикій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №1082-1083/2026.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Австралії Мирошниченка Василя Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Фіджі за сумісництвом», – йдеться в указі.

Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії фото 1

Також президент призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мозамбік Троненка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Маврикій за сумісництвом.

Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії фото 2

Що відомо про Мирошниченка?

Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії фото 3
фото: Reuters

Розпочав виконання обов’язків посла України в Австралії 1 квітня 2022 року.

7 березня 2022 року його було призначено радником міністра оборони України. У травні 2021 року його було призначено членом Наглядової Ради Українського інституту. Перед вступом на дипломатичну службу був активним лідером бізнесу та громадського суспільства в Україні.

2006-2022 рр. – партнер в компанії CFC Big Ideas, яка спеціалізується на наданні послуг у сфері стратегічних комунікацій. Має двадцятирічний досвід надання консультацій українським та міжнародним компаніям у сфері корпоративних комунікацій, зв’язків із громадськістю та органами державної влади в Україні та закордоном.

Співзасновник Українського кризового медіацентру, який був створений у березні 2014 року для підвищення ефективності донесення позиції України до міжнародних ЗМІ та протидії російській пропаганді. Відповідав за чисельні проєкти та кампанії протягом 2014-2019 рр.

2015-2016 рр. – очолював раду Професійної урядової асоціації-неурядової організації Professional Government Association, яка об’єднала випускників українців іноземних університетів з метою мобілізації таланту для економічних, юридичних та судових реформ  в Україні.

2007-2022 рр. – директор та голова українського офісу Українсько-Британського Сіті Клубу, лондонської організації, яка сприяє розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. 2002-2004 рр. – очолював міжнародну молодіжну громадську організацію «Європейський молодіжний парламент – Україна».

Має ступінь магістра у сфері міжнародної політичної економіки із Лондонської школи економіки (Великобританія) та ступені магістра та бакалавра у сфері міжнародних відносин з Інституту міжнародних відносин, КНУ імені Тараса Шевченка. Проходив професійний двотижневий тренінг у сфері лобіювання та адвокасі у Центрі президентських і парламентських досліджень Американського університету у Вашингтоні. Навчався на програмі менеджменту Шведського Інституту у Стокгольмі (Швеція) та програмі Інституту Лі Аякоки «Global Village for Future Leaders of Business and Industry» в Університеті Ліхай (США). У березні 2019 року брав участь у Marshall Memorial Fellowship, лідерській програмі Німецького Фонду Маршала. Випускник семінару Інституту Аспена – «Відповідальне лідерство».

Одружений, дружина Ліана Мирошниченко, має двох дітей.

Що відомо про Троненка?

Зеленський призначив послів України на Фіджі та Маврикії фото 4

1984-1986 рр. – працював перекладачем у Народній Республіці Мозамбік. У 1992 р. розпочав дипломатичну кар’єру в Україні.

Згодом у 1993 р. – стипендіат програми ООН з прав людини (в Женеві та Страсбурзі). У 1994 р. був офіційним спостерігачем ООН на перших демократичних виборах у Народній Республіці Мозамбік.

1997-1999 рр. – радник постійного представництва України при ООН (Відень). У 1999-2001 рр. – тимчасовий повірений у справах України в Бразилії.

У 2005-2010 рр. був послом України в Португальській Республіці. 2012-2021 рр. – посол України у Федеративній Республіці Бразилія.

Указом президента України від 08.01.2025 призначений на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мозамбік (з резиденцією в Мапуту).

Одружений з Фабіаною Меліссе да Коста Троненко, з якою має доньку Маріану.

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Теги: Василь Мирошниченко кадрові зміни Володимир Зеленський посол

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