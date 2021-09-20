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    «Слуги народа» обрали трьох кандидатів на очільника Апарату Ради

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    &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;обрала кандидатів на очільника Апарату Ради - «Слуги народа» обрали трьох кандидатів на очільника Апарату Ради
    «Слуга народу» обрала кандидатів на очільника Апарату Ради
    Фото: АР

    Апарат Верховної Ради працює без постійного керівника вже більше року

    Фракція «Слуга народу» обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них - В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

    Кого пропонуватимуть на посаду керівника Апарату ВР:

    • В'ячеслав Штучний - екс-керівник Апарату;
    • Олександр Копиленко - нардеп від СН;
    • Павло Фролов - нардеп від СН.

    «Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року», – заявила Палійчук.

    До слова, партія «Слуга народу» висунула голову Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом на довиборах до Верховної Ради у 184 окрузі в Херсонській області.

    Теги: Верховна Рада партія Слуга народу Давид Арахамія фракція
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    «Слуги народа» обрали трьох кандидатів на очільника Апарату Ради