«Слуги народа» обрали трьох кандидатів на очільника Апарату Ради

Апарат Верховної Ради працює без постійного керівника вже більше року

Фракція «Слуга народу» обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них - В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Кого пропонуватимуть на посаду керівника Апарату ВР:

В'ячеслав Штучний - екс-керівник Апарату;

Олександр Копиленко - нардеп від СН;

Павло Фролов - нардеп від СН.

«Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року», – заявила Палійчук.

До слова, партія «Слуга народу» висунула голову Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом на довиборах до Верховної Ради у 184 окрузі в Херсонській області.