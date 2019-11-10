«Слуги народу» готують закон про відкликання мажоритарників



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Глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Ми обговорюємо можливість відкликання депутата-мажоритарника через висловлювання недовіри з боку виборців – Арахамія

Партія «Слуга народу» розробляє законопроєкт про відкликання депутатів-мажоритарників через недовіру виборців.

Про це заявив глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє «Укрінформ».

«Він на стадії напрацювання концепту. Ми обговорюємо можливість відкликання депутата-мажоритарника через висловлювання недовіри з боку виборців», – сказав Арахамія.

Він навів приклад Польщі, де будь-яка людина, яка каже, що голосувала за певного депутата і не довіряє йому, може почати збір підписів щодо недовіри.

«Потім повинен бути суттєвий відсоток цих людей, які підтримують це питання і далі якась процедура відкликання. Але зараз ідуть консультації з юристами – чи конституційно це взагалі, чи не конституційно. Тому що будуть марні зусилля, якщо ми щось напрацюємо, проголосуємо, а потім Конституційний суд це поверне як неконституційну норму», – пояснив Арахамія.

За його словами, наразі немає жодних дедлайнів щодо напрацювання цього законопроєкту.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував можливість проведення ротації в уряді.