Снайдер виклав миле фото із Залужним та фігурками Ґроґу
Тімоті Снайдер під час свого візиту до України відвідав Київ та Херсонщину
Американський історик Тімоті Снайдер під час свого візиту в Україну зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він написав у Twitter.
«Сила з нами. І щастя також», – написав Снайдер.
На фото, крім Залужного, є іграшки маленького Ґроґу.
Тімоті Снайдер під час свого візиту до України відвідав, зокрема Київ та Херсонщину. Він викладає знімки в Twitter (X) та пропонує вгадати, де саме він.
Нагадаємо, що на Залужному раніше помічали шеврон із маленьким Ґроґу.
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