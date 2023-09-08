Снайдер виклав миле фото із Залужним та фігурками Ґроґу

Тімоті Снайдер під час свого візиту до України відвідав Київ та Херсонщину

Американський історик Тімоті Снайдер під час свого візиту в Україну зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він написав у Twitter.

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«Сила з нами. І щастя також», – написав Снайдер.

На фото, крім Залужного, є іграшки маленького Ґроґу.

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Тімоті Снайдер під час свого візиту до України відвідав, зокрема Київ та Херсонщину. Він викладає знімки в Twitter (X) та пропонує вгадати, де саме він.

Нагадаємо, що на Залужному раніше помічали шеврон із маленьким Ґроґу.