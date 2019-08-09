Сьогодні в Раді пройде перше засідання Підготовчої депутатської групи



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До Підготовчої депутатської групи були делеговані представники від партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав на 9 серпня перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів

Засідання розпочнеться о 14 годині, повідомляє пресслужба парламенту.

Зазначається, що відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради України до Підготовчої депутатської групи були делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: «Слуга народу» - 17; «Опозиційна платформа - За життя» - 3; Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 2; «Європейська солідарність» - 2; «Голос» - 1.

«Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами», - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.