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    Політика

    Сьогодні в Раді пройде перше засідання Підготовчої депутатської групи

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    Сьогодні в Раді пройде перше засідання Підготовчої депутатської групи

    До Підготовчої депутатської групи були делеговані представники від партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав на 9 серпня перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів

    Засідання розпочнеться о 14 годині, повідомляє пресслужба парламенту.

    Зазначається, що відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради України до Підготовчої депутатської групи були делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: «Слуга народу» - 17; «Опозиційна платформа - За життя» - 3; Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 2; «Європейська солідарність» - 2; «Голос» - 1.

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    «Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також  делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами», - додали в пресслужбі.

    Нагадаємо, газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

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