Соратник Тимошенко обізвав голову комітету Ради «аморальною мерзотою»

Нардеп від «Батьківщини» жорстко розкритикував очільника енергетичного комітету Верховної Ради

На комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки виник конфлікт між народним депутатом від «Батьківщини» Олексієм Кучеренком та головою комітету, нардепом зі «Слуги народу» Андрієм Герусом. Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Кучеренко.

«Ви аморальна людина. Ви скористалися тим, що мені потрібно було вийти. Я після цього не маю перед вами жодних моральних зобов’язань. І тому очікуйте від мене більш ніж адекватну відповідь. Ви просто аморальна мерзота», – заявив нардеп, не розповівши контексту суперечки.

Кучеренко, коментуючи відео, заявив, що «інколи мерзотнику треба в очі говорити, що він мерзотник».

«Саме таким я вважаю голову комітету пана Геруса, який багато шкоди наробив для України за три роки», – заявив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, парламент ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, йдеться про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора та Івана Баканова – з посади голови СБУ. Також Верховна Рада призначила Оксану Жолнович новим міністром соцполітики.

Додамо, що раніше голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала ухвалений Верховною Радою закон щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Новий закон передбачає можливість укладення трудового договору без зазначення фіксованого часу роботи і гарантій з боку роботодавця.