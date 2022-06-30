Депутати придумали, кому ще заборонити виїзд за кордон

До Ради надійшов законопроєкт про обмеження закордонних вояжів для носіїв державної таємниці

Верховна Рада може на час війни закрити кордон для тих громадян України, які є носіями державної таємниці. Законопроєкт №7505, у якому йдеться про цю заборону, зареєстрований сьогодні, 30 червня, на сайті Верховної Ради.

Автори законодавчого акту – «слуга народу» Сергій Кузьміних та представник групи «Довіра» Геннадій Вацак – назвали причиною появи такого законопроєкту необхідність посиленої охорони з боку держави для відповідної категорії українців.

Мовляв, «такі громадяни виїжджаючи за кордон, стають легкою здобиччю рашистських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу».

Тож законотворці пропонують заборонити виїзд за межі України на час дії воєнного стану усім громадянам, «яким було надано допуск та доступ до державної таємниці». Виняток складають тільки ті, хто їдуть у службові відрядження – бо, зазначається, у пояснювальній записці, таким особам гарантують безпеку країни, до яких вони виїжджають у державних справах.

«Але, якщо такі громадяни їдуть за кордон у приватні поїздки чи на відпочинок або з іншою метою, гарантії їх безпеки є мінімальними»,в – упевнені Кузьміних та Вацак.

Нагадаємо, що 24 лютого, після початку війни, президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на усій території України. Цим самим українці чоловічої статі віком від 18 до 60 років втратили можливість легально перетинати державний кордон.

Втім, у травні Кабінет міністру зробив певні послаблення – кілька категорій чоловіків-громадян України отримали можливість виїжджати за кордон. Дозвіл отримали, зокрема, водії-далекобійники, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, а також працівники компаній, які займаються міжнародними вантажними чи пасажирськими перевезеннями.

Крім того, уряд дозволив виїжджати за межі України працівниками «Укрзалізниці», які «забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці».

Також дозвіл на виїзд отримали спортсмени та тренери національних збірних України, інші спортивні фахівці, які забезпечують супроводження цих збірних.