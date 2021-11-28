Соратник Зеленського визнав: життя монобільшості ускладнилося

Потураєв: Нам тепер трохи важче збирати голоси

Останнім часом робота «монобільшості» у Верховній Раді суттєво ускладнилася, оскільки деякі члени фракції «слуг народу» починають голосувати врозріз із рішеннями більшості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

«Через те, що деякі члени фракції починають голосувати врозріз з тими рішеннями, які ми приймаємо фракцією, нам трохи важче збирати голоси. Іноді, не завжди», – пояснив Потураєв.

Народний обранець уточнив, що керівництво фракції ніколи і не вимагало від депутатів голосувати так, «як потрібно».

«Насправді, ми ніколи нікого не вмовляємо голосувати. Просто приймається рішення, що фракція буде підтримувати законопроект. Але щоб якось тиснути на депутатів, такого у нас взагалі ніколи не було. Навіть за часів турборежиму», – наголосив Микита Потураєв.

Політик також додав, що всі претензії деяких колег щодо непрозорості прийняття рішень всередині фракції, як правило, є безпідставними.

«Насправді, на фракції завжди є можливість підняти будь-яке питання і його обговорити. Зокрема, і при голосуванні за нову голову була можливість. Просто якщо ви не хочете щось підтримувати – це ваші проблеми. У нас ніколи нікого не карали за дискусію. Але у будь-якій великій фракції є різні думки та різні групи. У нас навіть бувають випадки, коли люди, що розділяють ліберальні та демократичні цінності, опиняються в одному міжфракційному об’єднанні з людьми, які товаришують із Шарієм», – підсумував Микита Потураєв.

Нагадаємо, нещодавно народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу».