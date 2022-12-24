Спартц знову виступила проти виділення допомоги Україні

Спартц вважає, що законопроєкт у якому пропонується виділення допомоги Україні є «марнотратним»

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц проголосувала проти законопроєкту про видатки, який Палата Представників ухвалила 23 грудня. Про це свідчать результати поіменного голосування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з результатами голосування майже усі демократи проголосували «за», а республіканці – «проти». Однак, дев’ять представників Республіканської партії законопроєкт таки підтримали, але серед них немає Вікторії Спартц.

Офіс конгресвумен зауважив, що законопроєкт є «марнотратним», та наголошується, що є більш важливі проблеми, що потребують вирішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Марнотратний законопроєкт, прийнятий сьогодні Палатою представників, обтяжує наступне покоління американців незліченними боргами, і водночас не може вирішити найнагальніші проблеми, з якими ми стикаємося: прикордонна криза, що вийшла з-під контролю, рекордно висока інфляція та енергетична безпека. На жаль, керівництво республіканців у Сенаті уклало угоду з демократами Палати представників і віддало важелі впливу на майбутню республіканську більшість у Палаті. Тому я проголосувала проти», – пояснила свою позицію Спартц.

Окрім цього, у заяві сказано, що, на думку Вікторії Спартц, «демократи грають у політику з ситуацією в Україні» і «більшість республіканців не можуть підтримати такий пакет витрат з чистим сумлінням».

Нагадаємо, у жовтні конгресвумен українського походження Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Зазначимо, Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського.

Додамо, 28 вересня журнал Newsweek, із посиланням на власні анонімні джерела в українському уряді, написав що Спартц, яка звинуватила українську владу в поганій підготовці до війни, буцімто лобіювала інтереси американського військового підрядника, в якого Київ не бажав купувати товари.