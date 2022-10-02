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Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
Спартц проголосувала проти виділення додаткових коштів для України
фото із відкритих джерел

Спартц поки що не коментує своє рішення

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США. Це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів», – написав Остап Яриш у своєму Twitter.

Сама Спартц наразі не коментує своє рішення.

Зазначимо, 1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні

Документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Нагадаємо, Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц  продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського. 

Додамо, 28 вересня журнал Newsweek, із посиланням на власні анонімні джерела в українському уряді, написав що Спартц, яка звинуватила українську владу в поганій підготовці до війни, буцімто лобіювала інтереси американського військового підрядника, в якого Київ не бажав купувати товари. 

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Теги: Вікторія Спартц фінансування скандал

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