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Україна отримає безпілотники Tekever AR3

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
фото: defensenews.com

Україна отримає великі квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics

У рамках міжнародної військової допомоги Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3. Вони будуть фінансуватися з коштів одного з британських фондів. Про це повідомляє видання Defense News.

Кілька днів тому британське міністерство оборони опублікувало у своїх соцмережах відео, на якому показало військове обладнання, яке надає Києву Міжнародний фонд для України (IFU). Постачання у рамках цього фонду фінансують Велика Британія, Данія, Ісландія, Норвегія, Литва та Швеція.

Видання повідомляє, що, судячи з опублікованого відео, Україна отримає великі квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics, безпілотник літакового типу з можливістю вертикального зльоту та приземлення DeltaQuad Pro VTOL виробництва нідерландської фірми DeltaQuad та БПЛА Astero ISR данського виробництва.

Однак у матеріалі наголошують, що в міноборони Великої Британії відмовилися називати конкретні назви безпілотників з відео, яке було опубліковане в соцмережах.

За даними видання, перші постачання військового обладнання через фонд IFU надійдуть до України вже у липні цього року. Серед них будуть і португальські дрони.

Нагадаємо, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. 

Теги: Швеція Міноборони Ісландія Данія Норвегія Велика Британія Литва Україна безпілотник влада відео

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