Смертельна ДТП за участю голови суду: з'явилися цікаві деталі

Слідчі, найімовірніше будуть перевіряти, чи була у судді спеціальна перепустка, яка дозволяє рухатися містом під час комендантської години

Дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської област трапилося на Берейстейському проспекті під час дії комендантської години. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Тому слідчі, найімовірніше будуть перевіряти, чи була у судді спеціальна перепустка, яка дозволяє рухатися містом під час комендантської години та на якій підставі вона видана.

Суддя досі не погоджується проходити тест на алкоголь. Цю експертизу необхідно терміново провести аби можна було визначити тяжкість вчиненого злочину.

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«Справа у тому, що суддя відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Зараз слідчі працюють над тим, щоб примусово взяти у нього зразки і після цього призначити певні експертизи», – розповіли журналістам у ДБР.

Також правоохоронці допитують свідків ДТП, а також всіх, хто перебував з загиблим нацгвардійцем на блокпосту. Вони чергували там під час комендантської години.

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Нагадаємо, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

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За даними ЗМІ, мова йде про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.