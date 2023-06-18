Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата
Чоловік із сином загинули в результаті артобстрілу
Окупанти 18 червня упродовж дня з території Російської Федерації з артилерії обстрілювали центральну частину міста Білопілля Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці, повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у третю неділю червня в Україні та в більшості соціально розвинених країн святкується Міжнародний день батька.
Раніше внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинуло молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки.
Також під час евакуації з Голої Пристані Херсонської області від ворожих обстрілів загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Жінка була вагітною.
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