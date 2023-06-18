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Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата
Чоловік із дитиною перебували на вулиці і потрапили під обстріл
фото: Офіс генерального прокурора

Чоловік із сином загинули в результаті артобстрілу

Окупанти 18 червня упродовж дня з території Російської Федерації з артилерії обстрілювали центральну частину міста Білопілля Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата фото 1

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у третю неділю червня в Україні та в більшості соціально розвинених країн святкується Міжнародний день батька

Раніше внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинуло молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки.

Також під час евакуації з Голої Пристані Херсонської області від ворожих обстрілів загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Жінка була вагітною. 

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Теги: прокурор розслідування батько

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