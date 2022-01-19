Запобіжний захід Порошенку: під Офіс президента стягують силовиків (фото)

Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом

У Києві під Офіс Президента на Банкову звозять автобусами силовиків. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

За словами політика, на Банкову стягують силовиків автобусами та начебто чогось чекають. Причина таких дій поки невідома.

До слова, сьогодні, 19 січня, Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

Нагадаємо, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.

Раніше слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Крім того, з'ясувалося, що СБУ оголосила Порошенка у розшук ще у грудні.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, 17 січня близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

17 січня о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.