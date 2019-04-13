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    Політика

    США підтримали скасування терміну дій перепусток на Донбасі

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    США підтримали скасування терміну дій перепусток на Донбасі

    Труднощі на Донбасі існують виключно через агресію Росії, зазанчають в посольстві США

    Посольство Сполучених Штатів в Україні схвалило скасування терміну дії електронних перепусток для перетину лінії розмежування на Донбасі.

    "Ми разом з (правозахисною організацією – Ред.) Human Rights Watch вітаємо рішення України спростити подорожі для українців, які проживають на підконтрольній Росії території. Ці труднощі існують виключно через агресію Росії", - заявили в дипломатичній місії в соцмережі Твіттер.

    28 березня Україна скасувала термін дії електронних перепусток, які дозволяють цивільним особам подорожувати між підконтрольною уряду територією та окупованими частинами Луганської і Донецької областей.

    Перепустки, видані після цього числа, автоматично є безстроковими.

    Донбас США
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