США підтримали скасування терміну дій перепусток на Донбасі



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Труднощі на Донбасі існують виключно через агресію Росії, зазанчають в посольстві США

Посольство Сполучених Штатів в Україні схвалило скасування терміну дії електронних перепусток для перетину лінії розмежування на Донбасі.

"Ми разом з (правозахисною організацією – Ред.) Human Rights Watch вітаємо рішення України спростити подорожі для українців, які проживають на підконтрольній Росії території. Ці труднощі існують виключно через агресію Росії", - заявили в дипломатичній місії в соцмережі Твіттер.

Ми разом з Human Rights Watch @hrw вітаємо рішення України полегшити подорожі для українців, які проживають на підконтрольній Росії території. Ці труднощі існують виключно через агресію Росії. https://t.co/jNJ3KcTswt — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 апреля 2019 г.

28 березня Україна скасувала термін дії електронних перепусток, які дозволяють цивільним особам подорожувати між підконтрольною уряду територією та окупованими частинами Луганської і Донецької областей.

Перепустки, видані після цього числа, автоматично є безстроковими.