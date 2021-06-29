Разумков скликав нардепів на позачергове засідання: що розглянуть 1 липня

На порядку денному засідання 1 липня буде дев'ять питань, зокрема, законопроєкт про олігархів

Народні депутати України 1 липня проведуть позачергове пленарне засідання, на якому планують розглянути низку питань. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє пресслужба Ради.

Зазначається, що Разумков підписав розпорядження № 169 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання» на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Що розглянуть нардепи на позачерговому засіданні 1 липня:

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування частини коштів програми «Велике будівництво» на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (реєстр. № 5551); проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655); проєкт Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5656); проєкт Закону України про корінні народи України (реєстр. № 5506); проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстр. № 5501-д); проєкт Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502-д); проєкт Закону України про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України у зв'язку із втратою чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 5503-д); проєкт Закону України про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (реєстр. № 5599); проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600).

Раніше стало відомо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.