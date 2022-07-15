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  4. Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)
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    Події в Україні

    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)

    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)
    фото: Олександр Гончаренко/Facebook

    На місці вже працюють спеціалісти вибухотехнічних служб

    Російські загарбники знову завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

    «Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв», – написав він.

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    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)
    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)
    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)

    Гончаренко додав, що на місці вже працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.

    Нагадаємо, вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи.

    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)