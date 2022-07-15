Окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську (фото)
На місці вже працюють спеціалісти вибухотехнічних служб
Російські загарбники знову завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
«Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв», – написав він.
Гончаренко додав, що на місці вже працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.
Нагадаємо, вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи.
До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.