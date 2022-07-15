У Вінниці демонтують зруйнований російськими ракетами Будинок офіцерів – ОВА

Будівля зазнала значних руйнувань

У Вінниці місцева влада прийняла рішення демонтувати Будинок офіцерів, в який влучила російська ракета 14 липня. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

«Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю Ювілейного вирішить експертна комісія», – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.