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Що відомо про сина «слуги» Мазурашу, який запропонував десятки законопроєктів про мобілізацію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Що відомо про сина «слуги» Мазурашу, який запропонував десятки законопроєктів про мобілізацію
Юрій Мазурашу – піцайоло
фото з відкритих джерел

Чимало користувачів соцмереж зазначають, що юнак зі своїми здібностями міг би готувати для захисників на фронті

Син нардепа з Буковини від Слуги народу Георгій Мазурашу Юрій, який відомий скандальними законопроєктами, працює шеф-кухарем у Чернівцях. Про це стало відомо з соцмереж.

Георгій Мазурашу з дружиною та синами
Георгій Мазурашу з дружиною та синами
фото з відкритих джерел

22-річний Юрій Мазурашу – піцайоло в рідному місті. Він працює у найкращих піцеріях Чернівців, а також продає власні рецепти піци та навчає інших. Проте чимало користувачів соцмереж зазначають, що юнак зі своїми здібностями міг би готувати для захисників на фронті. Деякі наголошують, що на тлі пропозицій батька-нардепа щодо мобілізації Юрій повинен служити у війську. До слова, у Мазурашу троє синів.

Що відомо про сина «слуги» Мазурашу, який запропонував десятки законопроєктів про мобілізацію фото 1
Що відомо про сина «слуги» Мазурашу, який запропонував десятки законопроєктів про мобілізацію фото 2

Зауважимо, загалом за час роботи в парламенті нардеп Георгій Мазурашу став співавтором понад 500 законопроєктів. До прикладу, нещодавно він запропонував мобілізувати на війну правоохоронців з досвідом носіння вогнепальної зброї.

Крім того, нардеп хотів дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про чоловіків від 18 до 60 років та передавати в ТЦК, а також вручати повістки таким чоловікам.

Також у березні депутат пропонував прийняти зміни, аби не лише студентам і спортсменам дозволити виїжджати за кордон, а й чоловікам «на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України».

Зазначимо, Георгій Мазурашу вже не одноразово реєстрував законопроєкти, які на думку юристів, спрямовані на підрив обороноздатності України.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. Посадовець заявив, що вже втомився поповнювати «чорний список» хейтерів у Faceebook і обрані народом депутати не мусять читати «тонни сміття» від коментаторів.

До того ж Мазурашу пропонував мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку.

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Теги: депутат Георгій Мазурашу

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Політика

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