Нардеп Гунько вийшов із СІЗО та з’явився в Раді

Анатолій Гунько сьогодні прийшов до парламенту

Під арештом Гунько перебував із 9 серпня

Народний депутат Анатолій Гунько, якого нещодавно виключили зі «Слуги народу» та якого НАБУ зловило на гарячому з хабарем 85 тис. дол., вийшов з СІЗО і сьогодні прийшов у Верховну Раду. Про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв.

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Під арештом Гунько перебував із 9 серпня.

«Видно, знайшов 10 млн грн на заставу. Виглядає Гунько впевнено і радісно. Безкомпромісна боротьба влади з корупцією триває», – додав Ар’єв.

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Нагадаємо, нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у $85 тис. Він намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

При цьому 9 серпня суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.