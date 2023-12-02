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Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський
Дубінський заявив, що йому в СІЗО зламали ребро
фото з відкритих джерел

Нардеп заявив про побиття та вимагає надати йому охорону

Народний депутат Олександр Дубінський, котрий напередодні заявив про побиття у Лук'янівському СІЗО, просить, щоб його перевели в СІЗО при СБУ та надали охорону. Відповідне клопотання скерували до низки силових структур його адвокати. Зокрема, документ надіслали Генеральному прокурору Андрію Костіну. Клопотання поширили у Telegram-каналі Дубінського.

Також було направлено заяву про вжиття термінових заходів щодо усунення порушень та проведення розслідувань на омбудсмена Дмитра Лубінця і міністра юстиції Дениса Малюську, стверджують адвокати нардепа.

Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський фото 1

Як відомо, у СІЗО при СБУ зараз перебуває бізнесмен Ігор Коломойський. 28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський фото 2

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський фото 3

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.

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Теги: Ігор Коломойський депутат арешт прокурор Telegram майно Олександр Дубінський бізнесмен соцмережі

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