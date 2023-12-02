Дубінський проситься у СІЗО, де сидить Коломойський

Дубінський заявив, що йому в СІЗО зламали ребро

Нардеп заявив про побиття та вимагає надати йому охорону

Народний депутат Олександр Дубінський, котрий напередодні заявив про побиття у Лук'янівському СІЗО, просить, щоб його перевели в СІЗО при СБУ та надали охорону. Відповідне клопотання скерували до низки силових структур його адвокати. Зокрема, документ надіслали Генеральному прокурору Андрію Костіну. Клопотання поширили у Telegram-каналі Дубінського.

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Також було направлено заяву про вжиття термінових заходів щодо усунення порушень та проведення розслідувань на омбудсмена Дмитра Лубінця і міністра юстиції Дениса Малюську, стверджують адвокати нардепа.

Як відомо, у СІЗО при СБУ зараз перебуває бізнесмен Ігор Коломойський. 28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

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Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.