Стало відомо, що думає Кличко про похід Зеленського у президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко порівняв Зеленського із пасажиром, який намагається сісти у крісло пілота літака

Мер Києва Віталій Кличко назвав кандидата в президенти від партії Слуга народу і шоумена Володимира Зеленського пасажиром літака, який випадково опинився в кабіні пілота. Про це він сказав під час Українського ланчу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Liga.net.

Він зазначив, що йому незрозуміло, коли кандидат в президенти пише свою політичну програму методом всенародної участі.

«Я хотів би прокоментувати кандидатів в президенти без політичного досвіду. Досить креативно сказати давайте писати програму разом з народом. Але це мені нагадує пасажира, який потрапив в кабіну пілота і просить пасажирів дати раду, як злітати. Я не хотів би опинитися в такому літаку», - сказав мер Києва.

На думку Кличка, це дуже небезпечна ситуація для країни.

Нагадаємо, якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року.