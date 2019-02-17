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    Політика

    Стало відомо, що думає Кличко про похід Зеленського у президенти

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    Стало відомо, що думає Кличко про похід Зеленського у президенти

    Кличко порівняв Зеленського із пасажиром, який намагається сісти у крісло пілота літака

    Мер Києва Віталій Кличко назвав кандидата в президенти від партії Слуга народу і шоумена Володимира Зеленського пасажиром літака, який випадково опинився в кабіні пілота. Про це він сказав під час Українського ланчу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Liga.net.

    Він зазначив, що йому незрозуміло, коли кандидат в президенти пише свою політичну програму методом всенародної участі.

    «Я хотів би прокоментувати кандидатів в президенти без політичного досвіду. Досить креативно сказати давайте писати програму разом з народом. Але це мені нагадує пасажира, який потрапив в кабіну пілота і просить пасажирів дати раду, як злітати. Я не хотів би опинитися в такому літаку», - сказав мер Києва.

    На думку Кличка, це дуже небезпечна ситуація для країни.

    Нагадаємо, якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року.

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