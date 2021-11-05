  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Стефанчук підписав закон про олігархів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента - Стефанчук підписав закон про олігархів
    Вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента

    Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками

    Глава парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №5599 («про олігархів»). Тепер закон має схвалити президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту №5599 на сайті Ради.

    Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя та неузгодженості у проголосованому законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 Регламенту без переголосування закону. Депутати підтримали пропозицію Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента.

    Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони мають відповідати трьом із чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль чи володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд. гривень.

    Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

    Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

    Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом та включеній до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію чи проведення мітингів чи демонстрацій із політичними вимогами.

    Крім того, олігархам та держслужбовцям треба звітувати про контакти між собою.

    Теги: Верховна Рада РНБО олігархи закон Володимир Зеленський Руслан Стефанчук деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стефанчук підписав закон про олігархів