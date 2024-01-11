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Стефанчук пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію повернено на доопрацювання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стефанчук пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію повернено на доопрацювання
Обговорення законопроєкту проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

У Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який розглядав та опрацьовував законопроєкт, виникла низка напрацювань та рекомендацій

Після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Як зазначив Стефанчук, у Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який розглядав та опрацьовував законопроєкт, є низка напрацювань та рекомендацій.

«Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва», – підкреслив Стефанчук. Він підтвердив, що законопроєкт про мобілізацію сьогодні обговорювався за присутності керівництва Ради, представників депутатських фракцій та груп. Голови парламентських комітетів сьогодні мали можливість обговорити документ із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, міністром оборони Рустемом Умєровим і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

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Теги: Верховна Рада мобілізація Руслан Стефанчук

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