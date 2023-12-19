Україну чекають «важкі рішення» через труднощі з мобілізацією – The Economist

Прогнозується проведення в нашій країні медіа-кампанії для переконання потенційних рекрутів

Україну чекають «важкі рішення» через проблеми мобілізації новобранців до лав Збройних сил. Такий прогноз зробило видання The Economist.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стверджується, що попереду українській владі доведеться приймати важкі рішення. Високопоставлене джерело видання прогнозує медіа-кампанії, щоб переконати потенційних рекрутів. Вони «пропагуватимуть національну жертовність» і попереджатимуть, що Росія продовжує становити загрозу.

«Жодна армія не дає новобранцям гарантій щодо того, де їх буде дислоковано, не кажучи вже про воєнний час, а штурмові бригади є одними з найвідчайдушніших підрозділів. Армійські начальники щосили намагаються заповнити місця бажаючими; деякі вдаються до призовних рейдів у спортзалах та торгових центрах. З тих, хто призивався таким чином, мало хто стає гарним солдатом», – йдеться у статті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Віктор Кевлюк, полковник у відставці, який керував реалізацією мобілізаційної політики для західної частини України з 2014 року, переконаний, що Україна «ризикує потрапити в пастку». На його думку, Росія посилить мобілізацію після завершення президентських виборів у березні, при цьому з його твердженням погоджується і ГУР.

Видання зазначило, що Міністерство оборони України розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією, усвідомлюючи проблеми з мобілізацією. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк зазначив, що частково проблема полягає в успіхах армії – багато громадян більше не сприймають війну в екзистенційних рамках, як це було одразу після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

«Дехто помилково вважає, що є хтось інший, хто може зробити цю роботу за них», – підкреслив Павлюк.

The Economist пише, що нові мобілізаційні реформи в Україні спрямовані на те, щоб дати тим, хто вагається, більший вибір: новобранці можуть, в більшій чи меншій мірі, податися на конкретну посаду. Новий цифровий реєстр мав би покращити розуміння міністерством кадрових ресурсів України. Також з'явиться більш чітка система відпочинку та ротацій, а добровольці будуть мобілізовані на певний чітко визначений період, а не безстроково, як це відбувається зараз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.