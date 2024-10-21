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Друга сесія Асамблеї Сеймасу Литви та Верховної Ради України: ухвалено Спільну декларацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Друга сесія Асамблеї Сеймасу Литви та Верховної Ради України: ухвалено Спільну декларацію
За підсумками ІІ сесії Асамблеї Сеймасу Литовської Республіки та Верховної Ради України ухвалено Спільну декларацію
фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook

Голова Верховної Ради презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію  

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 21 жовтня, представив План перемоги парламенту Литви. Після Вільнюса,  Стефанчук відправиться до Таллінну та Риги, щоб залучитись підтримкою. Про це він написав у соцмережі Facebook. За підсумками ІІ сесії Асамблеї Сеймасу Литовської Республіки та Верховної Ради України ухвалено Спільну декларацію, у якій сторони, серед іншого:

  • підтримали План перемоги, презентований 16 жовтня 2024 року Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, а також закликали парламенти та уряди інших країн підтримати План перемоги;
  • підкреслили необхідність всебічної підтримки спільних проектів військового співробітництва між Україною та Литвою, включаючи спільне виробництво, інвестиції в українське оборонне виробництво, проекти у сферах розмінування та реабілітації, обмін досвідом як у сфері оборони, так і у підготовці інституцій та суспільства до цивільної оборони;
  • домовилися продовжувати підтримувати регіональне та багатостороннє військове співробітництво у різних форматах;
  • підтвердили, що тісно співпрацюватимуть з метою продовження та підвищення ефективності санкцій проти росії та її держав-сателітів, а також запобігання обходу санкцій.

Як вказав Стефанчук, ціль візитів до країн Балтії – залучення додаткової допомоги Україні у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах для протидії російському агресору.

Також, за його словами, перебування у Литві, Естонії та Латвії він використає для презентації Плану перемоги Президента України та обговорення шляхів його реалізації.

Під час виступу у парламенті Ливи Стефанчук окреслив ключові завдання, важливі для наближення перемоги. Зокрема, це:

  • збільшення і пришвидшення військової підтримки України;
  • додаткові системи ППО;
  • надання дозволу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни;
  • допомога у знятті будь-яких обмежень на надання і використання Україною далекобійної зброї задля ураження військових обʼєктів і цілей на території рф, які є ключовими для здійснення агресії;
  • надання літаків-винищувачів і навчання пілотів. 
  • посилення санкційного тиску на агресора та унеможливлення обходу санкцій.

Також Стефанчук зустрівся спікеркою парламенту Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. 

Руслан Стефанчук зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен
Руслан Стефанчук зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен
фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook

«Мали продуктивну розмову. Обговорили безпекову ситуацію в Україні, поглиблення співпраці в оборонній сфері. Значну увагу приділили важливості практичної реалізації Плану перемогу. Також ми підняли тему європейської та євроатлантичної інтеграції України», – написав Стефанчук.

Під час зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою Стефанчук  подякував за всебічну допомогу дружньої Литви, зокрема у військово-технічній сфері.

Руслан Стефанчук під час зустрічі з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою
Руслан Стефанчук під час зустрічі з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою
фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook

«Лише у цьому році Литва надала три пакети оборонної допомоги та підтримує обороноздатність України у міжнародних коаліціях. Подякував за це. А підписана Угода про співробітництво у сфері безпеки – необхідна практична підтримка нашої країні у боротьбі з російською агресією. Мали відверту розмову, передусім щодо безпекової ситуації в Україні та нагальних викликів» , - повідомив голова верховної Ради.

Стефанчук та Наусєда обговорили також євроатлантичну інтеграцію України.

«Запрошення до Альянсу могло б суттєво змінити геополітичну ситуацію у світі, і ми розраховуємо на рішучість союзників у цьому питанні. Також у фокусі нашої уваги – шлях України в ЄС та підтримка українського енергетичного сектору з огляду на постійні атаки Росії на нашу критичну інфраструктуру», – зазначив Стефанчук. .

Голова Верховної Ради переконаний, що попри повномасштабну війну союзники можуть запросити Україну до Альянсу та розпочати переговори про вступ.

Теги: навчання Facebook Руслан Стефанчук переговори системи ППО

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